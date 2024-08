“Insieme sotto la luna”, raduno di barche e musica a San Leone per ammirare la luna piena

Nella notte tra il 19 e 20 agosto 2024, dalle ore 21 in poi, raduno di barche nel Mare di San Leone, per ammirare lo splendore della Luna piena. L’evento sarà accompagnato dalla musica proveniente dal locale Aquaselz, con dj Fabio Testa e vocalist Paquito. Evento senza scopo di lucro, ideato e organizzato da Adriano Varisano insieme al “Gruppo Porto San Leone”, per promuovere il divertimento e il turismo nella zona balneare di Agrigento. L’organizzatori sconsigliano la balneazione e invitano a rispettare le regole vigenti, per tutta la durata dell’evento. Chi non potrà partecipare in barca potrà partecipare dal locale Aquaselz, l’evento si concluderà con i giochi pirotecnici.