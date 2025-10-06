Promozione: vincono (quasi) tutte le agrigentine, perde solo il Casteltermini

Domenica positiva per quasi tutte le squadre agrigentine impegnate nel girone A del campionato di Promozione. Tre delle quattro compagini conquistano l’intera posta in palio – Aragona, Gemini e Margheritese – mentre a perdere è soltanto il Casteltermini di Renato Maggio.

L’Aragona rifila ben cinque reti al Casteldaccia in una partita senza storia già dalle prime battute. A segno Strabone, Piraneo, Genova, Zammito e Rinoldo. Tre punti anche per il Gemini che supera 2-0 l’Aspra e vola in testa alla classifica del campionato. Decisive le reti siglate da Colley e Stassi. Vittoria sofferta e in rimonta per la Margheritese contro Fulgatore. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio ma i biancorossi nella ripresa ribaltano il risultato con una doppietta di Messina. L’unica agrigentina a perdere in questa giornata è il Casteltermini che cade contro il Marineo per 2-0.