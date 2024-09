“La filosofia di Fabrizio De Andrè” chiude la rassegna de “Le Fabbriche Fest”

Dopo il successo dell’incontro con l’urbanista Maurizio Carta prosegue la rassegna “leFabbricheFest”, organizzata dall’associazione Fata Morgana, a cura di Alice Titone e di Beniamino Biondi. Ottavo e ultimo appuntamento sabato 21 settembre alle ore 18:30 per la presentazione del libro “La filosofia di Fabrizio De Andrè” (Il Melangolo) del filosofo Simone Zacchini, con la partecipazione della psicologa Marinella Rappisi. Durante la presentazione il musicista Francesco Virga eseguirà alcuni brani di De Andrè per chitarra e voce, anche su richiesta del pubblico.

Fabrizio De André non ha una sua filosofia, è filosofia. Con questo presupposto il libro apre un inedito viaggio dentro il mondo del cantautore genovese, le cui opere fanno inevitabilmente sorgere domande sul senso delle cose fondamentali, sulle relazioni più importanti, sulla nostra stessa esistenza più di qualsiasi polveroso trattato di metafisica. Sono domande drammatiche e filosofiche allo stesso tempo, domande che ci risucchiano e ci mettono a nudo. Le sue canzoni, così rilette, diventano lo specchio che ci fornisce chiavi simboliche da interpretare, miti e modelli da pensare, personaggi unici che divengono matrici culturali e fonte di conoscenza per tutti noi. Questo libro vuol restituire la ricchezza di questi cammini: dall’antropologia del mondo marginale, in perenne lotta contro il potere, alla mitografia di una nuova cultura, leggera, pluricentrica, complessa, compassionevole. Una lettura, questa, che non è biografica, storica, politica, sociologica, letteraria, filologica: è filosofica. La filosofia di Fabrizio De André. Dopo la presentazione l’Autore firmerà le copie del libro e seguirà un aperitivo per il pubblico. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.