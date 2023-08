La nona Sinfonia di Beethoven risuona alla Valle Dei Templi

La grande musica classica risuona alla Valle dei Templi. Un appuntamento imperdibile il

prossimo 31 agosto – ore 21,15 al Teatro del Parco in via Strada Panoramica dei Templi

con lo spettacolo “La nona Sinfonia di Beethoven” in re minore per soli, coro e orchestra, Op.125. Un evento promosso da Palermo Classica Festival, con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Il progetto nasce dalla collaborazione con una Fondazione Culturale della Turchia nell’ambito del Festival Internazionale di Palermo Classica.

La nona Sinfonia di Beethoven nel 1972 fu scelta come inno europeo e nel 2001 è stata dichiarata Memoria del Mondo dall’UNESCO. Una Sinfonia in cui Beethoven descrive le emozioni: la gioia, ispirandosi al testo della poesia An die Freude di Friedrich Schiller, ma anche la paura, la rabbia e la disperazione, lasciando nel finale spazio alla speranza.

“La celeberrima Nona Sinfonia di Beethoven, la sinfonia dell’Inno alla gioia, e l’atmosfera affascinante della Valle dei Templi – dice il Direttore del Parco, Roberto Sciarratta – regaleranno al pubblico un momento musicale memorabile e di altissimo livello. Siamo felici di sostenere eventi artistici prestigiosi rivolti ai visitatori, ai turisti, ma anche ai nostri concittadini. La promozione dei beni archeologici si sposa con la promozione della cultura e passa anche attraverso la musica. La nona Sinfonia di Beethoven rappresenta un

simbolo di fratellanza tra gli uomini e si inserisce armoniosamente nel sito archeologico Patrimonio dell’Umanità, anch’esso icona dell’unione tra i popoli”.

Ad esibirsi nella magica cornice della Valle dei Templi saranno: Marjukka Tepponen, Soprano; Flaka Goranci, Mezzo Soprano; Gabriel Arce, Tenore; Oscar Marin-Reyes, Basso; Coro Cantate Omnes e Coro Polifonico Laudate Dominum. Gianfranco Giordano e Salvatore Di Blasi, Maestri del Coro. Con la straordinaria partecipazione della della Turkish National Youth Philharmonic Orchestra, diretta da Cem Mansur.

Il Direttore Cem Mansur è nato ad Istanbul, ha studiato musica a Londra, al City University e alla Guildhall School of Music and Drama dove è stato premiato con il Ricordi Conducting Prize, è anche Presidente della Ipswich Choral Society, una delle più antiche corali inglesi, e direttore ospite delle Orchestre giovanili turco-armena e greco-turca.

Per informazioni +39 0922 25019. Biglietti € 10,00 + D.P. (Tot. € 11,50). Ticket disponibili

On Line https://bit.ly/45sJhuE, nelle biglietterie di via Platone 5 e via Imera 29, oppure

direttamente al botteghino la sera dell’evento a partire dalle ore 20.