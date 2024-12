“La scomparsa di Majorana”, lo spettacolo in scena nel carcere di Agrigento

È andata in scena ieri, 5 novembre, a cura della Fondazione Leonardo Sciascia, “La scomparsa di Majorana”, tratto dal romanzo dello scrittore di Racalmuto. Se sin qui tutto nella prassi di uno spettacolo curato e di bravi interpreti, la novità è stata nella scelta della location, ossia il fatto che la commedia abbia avuto luogo presso la Casa Circondariale “P. Di Lorenzo” di Agrigento, dove chi scrive fa il volontario. Segno di apertura dell’ Istituzione carceraria al mondo ed offrire quindi ai detenuti un momento di svago e di crescita culturale.

Non quindi il carcere come esclusivo luogo di violenza e di abbandono, come spesso viene descritto, ma anche posto dove chi ha violato la norma penale possa riabilitarsi e vivere in armonia con il consesso civile. La storia narrata sul palco, l’anelito di pace sotteso hanno, infatti, toccato la sensibilità dei presenti e lunghi, sinceri applausi sono stati tributati agli artisti a fine rappresentazione