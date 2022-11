La Sicilia di Dolce&Gabbana in esposizione a Londra

Dolce e Gabbana mettono su un piccolo angolo di Sicilia nell’immensa Londra. Fino al 15 gennaio del 2023, le atmosfere e i simboli tipici del folklore siculo sono protagoniste in uno speciale “Holiday Market” a CoventGarden. Un modo per far sentire il calore siculo tra le vie già fredde e dal sapore natalizio di Londra.

Le decorazioni tipiche del carretto, tra le più rappresentative dello stile Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fanno da sfondo a prodotti nati dalle collaborazioni lifestyle del brand di moda e realtà italiane d’eccellenza, come Fiasconaro, Pastificio Di Martino, Donnafugata e Baci Perugina.