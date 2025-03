“La Valle racconta il Mito”, pronta la cerimonia di premiazione

Alla presenza del Prefetto Vicario, Elisa Vaccaro, in rappresentanza di S.E. il Prefetto, dott. Salvatore Caccamo, domani, venerdì 28 marzo, al Palacongressi, Sala ZEUS, ore 9.30, la Giornata conclusiva, con cerimonia di premiazione, del Progetto Didattico “LA VALLE RACCONTA IL MITO”.

Presente anche il Signor Questore, rappresentato dal Commissario Capo, dott. Dario Infurna,

il Provveditore, Dirigente USR Sicilia per Agrigento, sarà rappresentato dal Professore Domenico Catuara.

Previsto l’Intervento del Professore Giacomo Minio, Docente di Economia applicata ai Beni Culturali e di Economia e Politiche dei BB.CC. – Università degli Studi di Palermo – sulla Conoscenza e Valorizzazione dei Beni culturali. Il Club Inner Wheel, che ha lavorato con determinazione ed entusiasmo, per la realizzazione del Progetto, ad oggi, ha il merito, tra pochi, di avere lavorato tanto per dare onore e luce ad Agrigento Capitale della cultura 2025.

Grazie alle nostre Archeologhe Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo e Valentina Caminneci; Grazie al nostro Don Angelo Chillura con la bibliotecaria Cristina Iacono, all’ agronomo Lillo Alaimo Di Loro, al Professore Pietro Conte, ai Docenti del Liceo Classico “Empedocle” e dell’ Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, con le preziose Dirigenti Marika Gatto e Rosellina Greco. Tutto è stato possibile grazie alla sensibilità culturale e didattica del Direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta.