L’agrigentina Marzia Borsellino seconda al concorso nazionale “I bombardamenti sui civili”

Si è svolta all’I.C.S. “Anna Frank” di Agrigento la cerimonia di premiazione dell’alunna Marzia Borsellino della classe 2^ F scuola secondaria di primo grado.

L’alunna si è classificata al secondo posto del Concorso Nazionale indetto dall’Associazione Nazionale Vittime Civili della guerra: “1943-2023: I bombardamenti sui civili” con la realizzazione di un’opera di illustrazione grafica che ha interpretato e rappresentato in modo efficace, creativo ed innovativo il tema proposto raffigurando le analogie della guerra del 1943 con le guerre in atto nel 2023 attraverso due piani di colore altamente simbolici, il bianco e il nero per le vittime della guerra del 1943 e i colori per le vittime della guerra del 2023.

Il D.S., dell’I.C. “Anna Frank”, dott. Alfio Russo ha accolto il dott. Giuseppe Scimè, Commissario straordinario dell’ANVCG, che ha conferito il premio del concorso nazionale nella sala teatro del plesso Reale dell’istituto Anna Frank.

Presenti alla cerimonia di premiazione, l’Assessore comunale alla pubblica istruzione, dott. Gioacchino Alfano, l’avv. Iolanda Scimè, collaboratrice dell’ANVCG e la prof.ssa Silvia Nicoletta Tesè, referente del progetto “Testimoni di Pace” che ha avuto la finalità di rendere gli alunni agenti attivi dei processi di cambiamento e promotori di una cultura della pace.