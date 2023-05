“Le parole della genitorialità”, incontro alla scuola Castagnolo di Agrigento

Venerdì 19 maggio alle ore 17:00, presso l’aula magna del plesso Castagnolo dell’I.C. “Esseneto” in via Manzoni 219, ad Agrigento si terrà un incontro formativo per genitori ed educatori dal titolo: “ Le parole della genitorialità ” .

L’iniziativa organizzata dall’associazione generAzioni Consapevoli insieme all’istituto scolastico mira, attraverso il confronto con esperti, a sostenere i genitori ed educatori nel complicato compito educativo. Questo incontro sarà un’ulteriore occasione di confronto con le famiglie ed il territorio sui temi riguardanti l’educazione e, al contempo, costituisce un’opportunità per concorrere a costruire insieme, scuola – famiglie – istituzioni – soggetti culturali pubblici e privati, condizioni di sviluppo consapevoli per le nuove generazioni.

I lavori saranno introdotti da Francesco Catalano, Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale “Esseneto” e dalla Presidente dell’associazione “GenerAzioni Consapevoli”, Giovanna Cavaleri. Nel corso del dibattito interverrà Ivan Formica, professore Associato di Psicologia Dinamica presso l’Università di Messina.L’incontro sarà moderato da Daniela Spalanca giornalista e docente di lettere.