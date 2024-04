Licata, trekking urbano alla scoperta dell’”Operazione Husky”

Sono trascorsi 81 lunghi anni dal 10 luglio 1943, quando 160.000 soldati Alleati diedero vita all’”Operazione Husky”, sbarcando sulla costa meridionale della Sicilia, per iniziare la guerra di Liberazione dell’Italia dalle truppe nazifasciste.

Alle 12 del 10 luglio 1943 la bandiera USA sventolava sul balcone centrale del Palazzo di Città di Licata, prima città d’Europa liberata. Ed è proprio qui, sulle spiagge di Licata in cui sbarcarono i militari statunitensi, e nei luoghi del centro cittadino che videro i licatesi salutare i liberatori sventolando fazzoletti bianchi, che, con le associazioni VisitAgrigento e Sweet Sicily, vi condurremo Domenica 21 Aprile.

Vi mostreremo i luoghi sui quali misero piede gli Alleati, l’accoglienza festosa riservata loro dalla popolazione (anche perché distribuivano farina, pane e viveri alla gente affamata dalla guerra, caramelle e cioccolata ai bambini). Vi faremo visitare il Museo dello Sbarco Alleato, il Museo dei Reduci di Guerra, il Rifugio Antiaereo in cui i licatesi si difendevano dai bombardamenti e…vedremo quel balcone in cui per la prima volta sventolò la bandiera a stelle e strisce.

Vi racconteremo del maggiore Frank Toscani e del suo grande cuore da italo – americano e, anche grazie alle testimonianze di chi 81 anni fa c’era, proveremo a farvi rivivere quei giorni, oltre a farvi vedere in che modo lo Sbarco, tanti anni dopo, qui viene ancora ricordato.

Il trekking urbano sarà guidato dal giornalista Angelo Augusto e dalla guida naturalistica di Federescursionismo Sicilia, e Presidente VisitAgrigento, Marcello Mira.

Dati tecnici percorso:

Lunghezza percorso: 2 km (circa)

Tempo di cammino: 1 h circa totale (soste escluse).

Tipo di percorso: asfaltato.

Dislivello positivo complessivo cumulato: 10 metri circa

Difficoltà: facile (adatto a tutti)

Per godere appieno della giornata è consigliato un abbigliamento adeguato alla stagione:

sportivo ed a strati, pantaloni sportivi lunghi, maglia a maniche corte e giacca a vento, invernale ed impermeabile.

scarpe da ginnastica

cappello invernale

È necessario avere con sè:

gel disinfettante

1 litro di acqua

snack per il trekking (frutta secca, cioccolato, ecc.)

crema solare

occhiali da sole

La quota di iscrizione, compresa di assicurazione, sarà:

15,00 euro per chi deve ancora fare la tessera 2023 (comprende tessera ed assicurazione)

12,00 euro per i soci VisitAgrigento 2023.

5,00 euro per i ragazzi dai 10 ai 18 (non compiuti) non tesserati.

gratuito per i ragazzi dai 10 ai 18 anni già tesserati 2023.

Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare la guida Federescursionsimo Sicilia Marcello Mira via whatsapp il 3807985180.