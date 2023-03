Liceo Classico Empedocle, incontro con l’autore del libro “L’orchestra di Auschwitz, inchiesta su Alma Rosè”

Dopo “Mettilo Ko”, iniziativa promossa dalle associazioni Lilt della Sicilia sulla prevenzione del tumore della mammella, e l’incontro con lo scrittore Gaetano Allotta, autore del saggio “Marco Tullio Cicerone ad Agrigentum e le Verrine”, gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, diretto da Marika Helga Gatto, parteciperanno ad altri tre importanti appuntamenti.

Si comincia domani, alle 8:30, allo Spazio Themenos, dove è in programma il corso sul tema “Sicurezza negli ambienti di vita: la prevenzione degli incidenti domestici e stradali”. Il corso fa il punto sulle conoscenze (dati epidemiologici, fattori, comportamenti e categorie a rischio, prevenzione e promozione di stili di vita che generano salute) e sugli interventi messi in campo ed è volto a sensibilizzare e motivare i vari attori per l’attuazione di ulteriori misure mediante l’implementazione di processi intersettoriali tra l’ambito della salute, la scuola e gli altri stakeholder così da raggiungere, con le loro attività, i setting di popolazione a rischio sui quali ci si prefigge di intervenire.

Giovedì, 30 marzo prossimo, alle 10:30, nell’aula Luca Crescente del Polo universitario Empedocle, gli studenti incontreranno Dario Oliveri, autore del libro “L’orchestra di Auschwitz, inchiesta su Alma Rosè”. Dopo i saluti di Marika Helga Gatto, interverranno i professori Calogero Lino e Giacomo Consolo, docenti al Liceo. Previsto un intervento musicale a cura dell’orchestra femminile di archi delle classi del liceo musicale, a cura dei docenti Mauro Filippo Cottone e Giovanni Villafranca.

Nella stessa giornata, ma alle 15:30, nell’auditorium dell’istituto Nicolò Gallo, un altro gruppo di studenti parteciperà al seminario sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione promosso dal Centro Metabolè del dipartimento di Salute mentale dell’Asp con la collaborazione dell’associazione “John Belushi”. Dopo il seminario, si terrà la proiezione del film “My skinny sister”.