“Maggio a Palermo, una storia per Francesca Morvillo”: a Cammarata il libro di Gilda Terranova

Il Sindaco, l’Assessore Mangiapane e l’Amministrazione tutta hanno il piacere diospitare a Cammarata l’autrice Prof.ssa Gilda Terranova che incontrerà , presso il Teatro Comunale auditorium Giuseppe Lena, gli studenti dell’istituto Archimede di Cammarata per la presentazione del libro: Maggio a Palermo. Una storia per Francesca Morvillo. Un libro che racconta la storia di una donna magistrato vittima di mafia, la sua riservatezza, il coraggio e la determinazione nel sostenere il marito nella sua battaglia.

In quegli anni sono state tante le vittime innocenti uccise per strada fino ad arrivare alla strage di Capaci,e all’epilogo di via D’Amelio. La morte del giudice Falcone della dottoressa Morvillo e degli uomini della scorta hanno lasciato una ferita aperta nei siciliani, tutti ancora oggi ricordano tutto di quel giorno con grande sdegno.

L’evento si svolgerà presso il Teatro Comunale il giorno 24 Maggio 2023 alle ore 10:30