Mandorlo in Fiore 2026: il Circolo dei Nobili promuove un ciclo di iniziative culturali fino al 15 marzo

In occasione della festa del Mandorlo in Fiore 2026, il Circolo dei Nobili di Agrigento, attraverso il Centro Cultura Contemporanea, promuove un ciclo di iniziative culturali che accompagneranno cittadini e visitatori per tutta la durata della manifestazione, fino alla sua conclusione il 15 marzo.

Il programma propone una serie di appuntamenti quotidiani che spaziano dal dibattito civile alla letteratura, dall’arte contemporanea alla ricerca storica e al collezionismo librario, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto culturale aperto e dinamico nel cuore della città.

L’arte contemporanea sarà protagonista lunedì 9 marzo con il vernissage della mostra personale dell’artista Leonardo Tanto, dal titolo “Diaballein. La scissione del vero”, che sarà poi visitabile nei giorni successivi con momenti di dialogo diretto con l’artista.

Tra gli appuntamenti più attesi figura inoltre “Amor Librorum”, giunto alla sua quarta edizione: la rassegna dedicata a libri rari, stampe antiche e collezionismo cartaceo, curata da Beniamino Biondi e Damiano Calabrese, che animerà gli spazi del Circolo dal 13 al 15 marzo.

Il ciclo di eventi sarà accompagnato anche da momenti di approfondimento storico-letterario, come la conferenza “Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia tra impostura e congiura”, dedicata al celebre romanzo dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia, con gli interventi di studiosi e ricercatori.

Attraverso questo programma articolato, il Circolo dei Nobili conferma il proprio ruolo di presidio culturale attivo durante uno dei momenti più significativi della vita cittadina, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale che accompagna la festa del Mandorlo in Fiore.

«Il Mandorlo in Fiore non è soltanto una festa folklorica ma anche un’occasione per rafforzare il tessuto culturale della città», sottolinea il Comitato Scientifico del Circolo dei Nobili, composto da Maria Luisa Zegretti, Beniamino Biondi, Carmelo Falco e Francesco Rizzo. «Con questo ciclo di incontri vogliamo offrire uno spazio di riflessione e di incontro tra arti, idee e ricerca, capace di coinvolgere studiosi, artisti e cittadini. Il nostro obiettivo è consolidare il Circolo come spazio vivo della cultura agrigentina, aperto al dialogo e alla produzione di pensiero».

Il programma si inserisce nella più ampia attività culturale promossa dal Circolo, che nell’ultimo anno ha intensificato il proprio impegno nella promozione di eventi, mostre, incontri e iniziative editoriali, rafforzando la propria identità come luogo di produzione culturale e di confronto intellettuale nel centro storico di Agrigento.

Le iniziative sono aperte al pubblico fino al 15 marzo, giorno conclusivo del Mandorlo in Fiore 2026, offrendo a residenti e visitatori un percorso culturale parallelo alla grande festa internazionale che ogni anno celebra l’arrivo della primavera nella città dei templi.