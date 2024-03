Mandorlo in Fiore, 21º Festival “I bambini del mondo”: si assegna il premio “Claudio Criscenzo” 

Appalusi a scena aperta e standing ovation per i gruppi folkloristici partecipanti al 21° Festival internazionale “I Bambini del Mondo” durante gli spettacoli mattutini che si sono tenuti al Palacongressi di Agrigento, gremito in ogni ordine di posto da alunni di istituti scolastici di Agrigento e provincia.

Gruppi internazionali di grande professionalità, nonostante la tenera età, che hanno interpretando pienamente lo spirito del festival, ovvero trasmettere, attraverso il folklore, messaggi di pace, fraternità e convivenza internazionale. Con loro i piccoli dei gruppi agrigentini, parte integrante e vitale del Festival, “I Bambini del Mondo”, inserito nel 76° Mandorlo in Fiore.

Questa sera Giovedì 14 marzo 2024 alla ore 20:30 al Museo archeologico Pietro Griffo “Galà Bambini del Mondo” con l’assegnazione del “Premio Claudio Criscenzo”. Non il classico premio che si da al gruppo più bravo, al Festival “I Bambini del Mondo”, infatti, tutti i gruppi sono vincitori. Il Premio è legato al ricordo del “papa” del festival Claudio Criscenzo, che insieme a Giovanni Di Maida idearono il Festival dedicato a bambini. “Un Premio che va oltre, e coniuga il folklore con la promozione culturale e quella umana e sociale – dice Giovanni Di Maida – il gruppo vincitore viene esaminato per l’impegno nel trasmettere non solo le tradizioni popolari del proprio paese, ma anche i valori della pace propri del nostro Festival”.

“Sempre questa sera – aggiunge Luca Criscenzo presidente di AIFA – Associazione International Folk Agrigento, che organizza la manifestazione – il Comitato UNICEF di Agrigento, presidente Lilly Bruna, da sempre partener di AIFA, assegnerà la PIGOTTA, la bambola simbolo della raccolta fondi di Unicef, alla bambina più piccola del Festival. La Pigotta si chiama Alice, una ragazza che non c’è più ed è volata in cielo, ma che noi vogliamo sempre ricordare e tenere viva la sua presenza”.

Altro importante momento è il concorso “Italia: immagini e pensieri“ promosso dalla Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presidente Enza Ierna. Il Concorso premierà il disegno, il grafico o la frase, create dai ragazzi dei gruppi internazionali, su cosa li ha colpiti particolarmente nella loro permanenza qui ad Agrigento durante il festival. Ed ancora il Panathlon International Club di Agrigento, presidente Pasquale Mauro, che assegnerà una targa al Gruppo che ha dimostrato “più vivacità e energia nella danza”.

Lo spettacolo di questa sera sarà arricchito come ogni anno dalla presenza di artisti che in passato hanno collaborato con Claudio Criscenzo, che lo ricorderanno con la loro performance. Questa sera sarà presente Marcello Mandreucci musicista e cantautore che vanta diverse collaborazioni con importanti artisti, Nel 2020 ha avuto assegnato il Premio Rosa Balistrei e Alberto Favara. Di prossima uscita il suo terzo album “Born in Sicily” ricco di collaborazioni artistiche e prodotto dal cantautore Mario Incudine.

Da non perdere l’appuntamento di sabato 16 marzo 2024, inizio ore 9:30. La Valle dei Templi di Agrigento, ospita la tradizionale e tanto attesa “Passeggiata della Pace e della Fraternità”. I gruppi internazionali de I Bambini del Mondo, unitamente ai piccoli dei gruppi agrigentini, e agli studenti di diverse scuole della Provincia, daranno vita ad un lungo corteo si snoderà per la Via Sacra, per l’occasione aperta a tutti, dal Tempio di Giunone fino a raggiungere il Tempio della Concordia da dove “I Bambini del Mondo” lanceranno il loro messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, leggendo alcuni passi dei principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” dell’UNICEF.

Infine, sempre sabato sera alle ore 16:30, presso i locali della Madonna della Provvidenza la suggestiva “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la Pace” dove I Bambini del Mondo, ognuno con la loro religione e la loro lingua, pregheranno per la Pace nel Mondo.

Sono 9 i gruppi internazionali che partecipano: Bulgaria – Folk Group Nessebar; Costarica – Agrupacion Folclorica Orgullo de mi Patria; Kirghizistan – Shattyk Exemplary Choreographic Seytek; Lituania – Children Folk Group Ciuciuruks; Macedonia – Anpo Skopje; Polonia – Folk Group Larks; Romania – Folklore Ensemble Padureanca; Serbia – Folk Dance Ensemble Sveti Djordje; Ucraina – Folk Ensemble Vitaminchiki. Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo, Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.

“In considerazione dell’alto valore culturale ed educativo dell’iniziativa” la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, anche per quest’anno, ha concesso il proprio Patrocinio al Festival dei Bambini del Mondo