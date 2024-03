Mandorlo in Fiore, I Bambini del Mondo pronti ad aprire la kermesse

I Bambini del Mondo sono pronti ad aprire, con il Festival Internazionale del folklore a loro dedicato, il 76° Mandorlo in Fiore di Agrigento.

Ma come da tradizione, tenendo fede al motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, “i bambini aiutano i bambini” prima di iniziare la loro performance artistica porteranno un momento di folclore in corsia.

Il gruppo del Costa Rica, “Agrupacion Folclorica Orgullo de mi Patria”, infatti, prima dell’inizio ufficiale del 21^ Festival Internazionale del folclore “I Bambini del Mondo” andrà a far visita, domani mattina, sabato 9 marzo alle ore 10:30, ai piccoli degenti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per regalare un sorriso, una carezza e condividere con loro un momento di folclore.

Fin dalla sua nascita il Festival “I Bambini del Mondo” coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della Pace e della Fratellanza tra i popoli in difesa dei diritti dei minori, così come voluto dai fondatori del Festival, Claudio Criscenzo e Giovanni Di Maida.

Domenica 10 marzo 2024 alle ore 10:00 il primo bagno di folla con la sfilata che da inizio al 76° Mandorlo in Fiore da piazza Pirandello in piazza Cavour dove alle ore 12:00 è in programma la prima esibizione, mentre alle ore 20:30 al Teatro Pirandello spettacolo di apertura del 21° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” con la presenza di tutti i gruppi internazionali e di quelli agrigentini.

Al Festival, organizzato dall’Aifa, Associazione International Folk Agrigento presieduta da Luca Criscenzo, che anche quest’anno gode del patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco e di Unicef Italia, partecipano 9 gruppi internazionali: Bulgaria – Folk Group Nessebar; Costarica – Agrupacion Folclorica Orgullo de mi Patria; Kirzighistan – Shattyk Exemplary Choreographic Seytek; Lituania – Children Folk Group Ciuciuruks; Macedonia – Anpo Skopje; Polonia – Folk Group Larks; Romania – Folklore Ensemble Padureanca; Serbia – Folk Dance Ensemble Sveti Djordje; Ucraina – Folk Ensemble Vitaminchiki.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo, Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.