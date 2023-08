Mario Venuti live ad Aragona in occasione dei festeggiamenti di San Vincenzo

Si svolgeranno ad Aragona, il 9 ed il 10 Settembre, i festeggiamenti in onore di San Vincenzo organizzati dalla Pro loco di Aragona in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’ODV Amici Ragunisi.

I festeggiamenti si articoleranno in due giornate, sabato 9 Settembre, si svolgerà alle ore 17:30 la passeggiata storica urbana “Le vie di Pirandello”, dove, i volontari del servizio civile presso la Pro loco di Aragona, guideranno gli ospiti attraverso un percorso che toccherà i beni museali, storico architettonici e i luoghi che hanno ispirato le più famose novelle di Pirandello.

A seguire, alle 20:30, si svolgerà, in Via Roma, la 36ma edizione della Sagra della salsiccia. I macellai di Aragona delizieranno gli ospiti con il tradizionale prodotto diventato un’eccellenza territoriale, la serata sarà animata da artisti di strada, presente anche il Lions Club “Terre delle zolfare” che organizzerà una pesca di beneficenza.

Domenica 10 Settembre, alle ore 21, in Piazza Aldo Moro, è prevista l’esibizione dal vivo dell’artista siciliano Mario Venuti, autore di tante hit famose come “Veramente”, “Crudele” presentata al Festival di Sanremo 2006 e la celebre “mai come ieri” famosa collaborazione con Carmen Consoli.

Un week end ricco di eventi per la cittadina delle maccalube e delle miniere di Pirandello.