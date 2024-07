“Memoria è patrimonio”, al via il Festival dell’Editoria a Realmonte

L’Amministrazione comunale di Realmonte, con in testa il sindaco Avv. Sabrina Lattuca, ha costituito la prima edizione del Festival dell’Editoria “Memoria è Patrimonio” che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 luglio in piazza Umberto I, secondo un ricco cartellone. Promosso dal Comune di Realmonte, in collaborazione con ASD Jigoro Kano,il festival è stato realizzato dal Responsabile area Cultura,il prof. Luciano Carrubba , il coordinamento degli editori e delle conversazioni sono state affidate allo scrittore Beniamino Biondi. Una due giorni di esposizioni con gli stand degli editori presenti e al tramonto, dalle 19.30 alle 21.30 di entrambe le giornate, le “Conversazioni d’Autore” con alcuni scrittori pubblicati dalle stesse case editrici presenti alla fiera. Il focus di questo evento è il Territorio, la creazione di una comunità ideale di lettori, e la relazione fra gli scrittori che attraverso i loro libri si confronteranno con il pubblico.

Dalle 16:30 di sabato 27 luglio alle 21:30 di domenica 28 luglio, a Realmonte saranno presenti editori della provincia di Agrigento( Medinova, Aulino, Vgs Libri) e di altre province siciliane (Lussografica, Spazio Cultura, Vetri),inoltre è prevista la presenza dell’editore abruzzese Mario Ianieri, a testimonianza dell’impegno dell’iniziativa e della volontà che questa prima edizione diventi una prova per la prosecuzione negli anni successivi con un programma ancora più ricco e articolato.

“Sono tra le realtà più vivaci del panorama culturale italiano le piccole e medie case editrici, orgogliosamente artigianali, realizzano ottimi titoli e perseguono linee editoriali di ricerca e di scoperta di nuovi autori, con coraggio e con spirito di intraprendenza culturale- dichiara il sindaco Santina Lattuca- La rassegna ” Memoria è Patrimonio” da me ideata quattro anni fa e affidata al prof Luciano Carrubba, affinché potesse raggiungere la sua massima espressione, come in effetti ha raggiunto con il Festival dell’editoria in questione, vuole sottolineare come in un territorio la memoria sia un patrimonio. Sono molto soddisfatta. Anche quest’anno a Realmonte le attività culturali, iniziate già nel mese di aprile e che si protrarranno sino a settembre, contraddistinguono la nostra Realmonte, che getta le basi in vista della “Settimana di Realmonte” nell’ambito delle attività promosse da Agrigento, Capitale della Cultura 2025.