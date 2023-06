NaroinTango: per la festa di San Calogero milonga in piazza Garibaldi

Tra lo splendore del barocco di Naro, il 16 giugno alle ore 21.00, in occasione dei festeggiamenti di San Calogero, si terrà una serata di tango argentino. La speciale pista da ballo sarà la storica piazza Garibaldi, cuore del centro storico della Fulgentissima. La manifestazione è organizzata dal comune di Naro, dall’AICS di Agrigento in collaborazione con ASD Bailart Agrigento dei maestri Emilia Marino e Franco Cappello.

“Stiamo definendo i dettagli organizzativi –dice Lorella Zarbo, dirigente AICS dipartimento provinciale di Agrigento Arte, Cultura e Pari Opportunità- con l’amministrazione guidata da Mariagrazia Brandara ed in particolar modo con l’assessore comunale all’Arte e Spettacolo Angelo Scanio e con l’Associazione Piazza Garibaldi”.

L’evento avrà un momento di overture con il contralto lirico Agata Sardo che intratterrà gli intervenuti, esibendosi con alcuni brani del suo repertorio e con la musica del sassofonista Fabio Navarino.

“Inoltre –continua Lorella Zarbo- per tale occasione, il dottor Daniele Piscopo, Presidente Asd Sicilia raid Aps nonché dirigente dipartimento turismo AICS Agrigento, ha creato dei collegamenti interattivi digitali per pubblicizzare in rete l’evento. In collaborazione con il prof. Gero Verde della Proloco verrà offerto un percorso turistico tra i monumenti barocchi di Naro, nelle giornate di sabato e domenica per tutti coloro, tangheri compresi, che volessero visitare i siti indicati nel QR CODE”.

Sponsor della manifestazione “Associazione Piazza Garibaldi”, “Dario Messina ristoranti-pizzerie-catering”, “Casa famiglia Val Paradiso” e “C-Company”.