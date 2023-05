Noche de Fuego, dopo il successo del primo maggio ecco il Summer tour 2023

Noche de Fuego, il party agrigentino eletto numero uno in Sicilia e tra i dieci migliori eventi in Italia, apre ufficialmente il tour dell’Estate 2023. Dopo lo straordinario successo del primo maggio, con oltre settemila presenza registrate nella splendida spiaggia sanleonina di Oceanomare, il noto format guarda avanti e ufficializza la prima data in giro per le discoteche italiane. Il primo appuntamento è fissato per domenica 7 maggio al “Coolbay Resort”, a Lamezia Terme, uno dei locali più esclusivi della Calabria che da anni ospita i migliori artisti della scena disco italiana. “Siamo un gruppo di amici che ha deciso di alzare l’asticella – commenta Marco Catalano – e il nostro obiettivo è quello di portare il nostro party e il nome della nostra città sempre più in alto”.