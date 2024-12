“Non sai quanti nomi ti ho dato”, il film di Franco Carlisi a “Le Fabbriche”

Domani, giovedì 5 dicembre alle ore 18:00, a Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) di Agrigento, proiezione del cortometraggio “Non sai quanti nomi ti ho dato”, il film scritto e diretto da Franco Carlisi che ha già ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale in diversi festival, e a seguire una conversazione con il regista insieme al critico cinematografico Beniamino Biondi e agli attori protagonisti della pellicola, Giovanni Vole e Noemi Castronovo.

“È un film – spiega il regista Franco Carlisi – sul rapporto col tempo all’estremità della vita. Si può imparare a vivere, infine? Il protagonista è uno scrittore che, a causa di una malattia, pensa di vivere gli ultimi momenti della sua vita. In questo tempo che rimane ma che inesorabilmente si consuma, sente, insopprimibile, il bisogno di essere definito in un abbraccio. Nell’abbraccio di Laura. Una donna forse amata nella giovinezza e persa, dissolta tra le righe di un ipotetico romanzo. Lo scrittore sente la vita concreta scivolare via in un imbuto di pensieri mentre una vita altra prende luce dai suoi appunti: la sua esistenza interiore, soltanto immaginata ma che lui sente come vera.

Molto interessante il commento sul film del filosofo Alfonso Maurizio Iacono: “L’illusione non è sinonimo di inganno e non si contrappone alla verità, anzi ne fa parte – scrive Iacono – Se così non fosse non potremmo fare e godere l’arte. Nietzsche diceva che l’intelletto inventò la finzione affinché l’uomo sopravvivesse, ma la finzione viene appunto da fingo che vuol dire immagino, formo, creo. Nel film di Franco Carlisi la ricerca della verità attraverso l’illusione diventa sogno e desiderio. La verità perduta o non colta nel passato riaffiora non come rimpianto, ma come accettazione della vita fatta appunto di sogni e di desideri. Non si tratta di raggiungere uno scopo o un obiettivo, si tratta di esserci, di vivere la vita che è anche mancanza, assenza.”.

Nel cast del film: Salvatore Bellavia, Claudia Volpe, Matteo Antonio Carlisi, Gabriele Ciraolo, Makie Nomoto, Creola Di Lucia, Giovanni Proietto, il Complesso Bandistico “V. Bellini” di Grotte, Alessandro Luciano, Quarantino Salvatore Iacono, Giovanni Di Stefano. Musiche originali di Antonio Giardina. Calogero Carlisi (aiuto regia), Salvatore Cufaro (specializzato di ripresa), Giacomo Fattori (fonico e montaggio audio), Gaia Carlisi (scenografia), Lillo Sorce (visual effects), Andrea Josè Di Pasquale (colorist). Produzione Eidon Films.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.