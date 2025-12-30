Notte dance per San Silvestro a Sciacca: il programma

Una notte dance per San Silvestro a Sciacca. La città celebrerà così l’arrivo del nuovo anno, nel cuore del suo centro storico.

Dopo lo spettacolo pirotecnico che illuminerà le prime ore del 2026, sul palco di piazza Angelo Scandaliato si darà vita alla “Italo Dance Generation”, con l’animazione musicale e coreografica, con l’intrattenimento e l’allegria di dj, ballerine, personaggi, in un clima di divertimento, di festa, di coinvolgimento per quanti decideranno di vivere il primo giorno dell’anno in piazza, in un momento di grande partecipazione collettiva.

Inizio alle ore 1. L’ingresso è gratuito. “Italo Dance Generation” è un viaggio tra le più belle hit degli anni Novanta e non solo. I dj diffonderanno dalle casse di piazza Scandaliato anche le più trascinanti hit made in Italy moderne.

L’appuntamento è inserito nel cartellone degli eventi di Sciacca Natale, promosso dal Comune di Sciacca.

Sempre l’1 gennaio 2026 da segnalare un altro appuntamento artistico: il Gran Concerto di Capodanno al teatro popolare Samonà: “Amore e passione”, tra Mascagni, Bellini e Verdi. Alle 20,30 esibizione della soprano Marianna Cappellani, del baritono Gianni Giuga e del pianista Ninni Spiga. L’evento musicale è inserito nella prima edizione del cartellone “Sipario d’inverno