Palacongressi Festival: prosegue la Rassegna “L’isola a tre punte. Cinema e Paesaggio”

Dopo il grande successo dei precedenti spettacoli, arriva il penultimo appuntamento, giovedì 18 aprile, alle ore 18:00, nella Sala Zeus del Palacongressi, per la rassegna cinematografica “L’isola a tre punte. Cinema e Paesaggio”, a cura dello scrittore e critico cinematografico Beniamino Biondi.

Nono titolo in programma il film “Il sasso in bocca” di Giuseppe Ferrara che mescola filmati di repertorio e scene ricostruite, talora in modo serratissimo. Importante come documento, dimostra un coraggio non comune nell’affrontare argomenti scottanti e realizza un vero e proprio catalogo sulla mafia siciliana e d’oltreoceano, che va dal fascismo alla fine degli anni ’60. Ha il coraggio di aver parlato con cognizione di causa e precisione storica di un fenomeno di cui certa politica ancora negava l’esistenza. Il regista mostra a tutti il suo modo di fare cinema senza fronzoli e aderendo il più possibile ai fatti accaduti realmente, ed è anche l’occasione di vedere una Palermo diversa, in cui però il boom edilizio aveva già lasciato tracce importanti nel suo assetto urbanistico.

Il film è stato girato a Palermo, a Bagheria, a Villalba e a Marianopoli