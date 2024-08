Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, al via tre giorni ricchi di sorprese

C’è grande attesa per la Cerimonia di Consegna del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” che si terrà sabato 3 agosto alle ore 21.00, presso la Piazza Matteotti di Santa Margherita di Belice. Ma la manifestazione avrà inizio già domani, venerdì 2 agosto alle ore 21.30, con “L’Officina del Racconto” grazie alla quale sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori di primo grado del territorio che si sono cimentati in piccoli componimenti letterari.

Nel corso della serata, i partecipanti saranno premiati e si esibiranno alcune giovani eccellenze nel campo della musica e della danza. Sabato, invece, il grande evento con la consegna del premio letterario allo scrittore francese Pierre Michon per il suo romanzo “Vite minuscole”, scelto dalla giuria presieduta dal Prof. Salvatore Silvano Nigro. Ricordiamo che l’evento è organizzato dall’Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, presieduta dal Sindaco di Santa Margherita di Belice, dott. Gaspare Viola, con la Direzione Scientifica del dott. Giuseppe Lanza Tomasi ed il coordinamento del Prof. Matteo Raimondi. L’iniziativa culturale gode del sostegno della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Santa Margherita di Belice e di alcuni importanti sponsor quali: Donnafugata, Cooperativa Quadrifoglio e Banca Intesa San Paolo.

Inoltre, ha avuto il patrocinio di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. La serata sarà presentata da Nino Graziano Luca, che ne cura anche la regia, e da Licia Raimondi. Sul palco l’orchestra sinfonica tutta al femminile della “Women Orchestra” che farà emozionare gli spettatori sulle note dei film che hanno conquistato l’Oscar. In particolare, sarà proposto un omaggio ad Ennio Morricone. Ospiti del Premio Letterario due grandi attori: Alessio Vassallo e Lucia Sardo, impegnati nell’interpretazione di alcuni brani tratti da opere di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’evento avrà anche un epilogo domenica 4 agosto alle 21.30, nel III Cortile di Palazzo Filangeri di Cutò, con “La cucina siciliana nel romanzo” in cui si cercherà di narrare l’identità siciliana nella produzione letteraria dell’autore del “Gattopardo”. Numerosi gli ospiti previsti, tra i quali il Maestro Pasticciere Nicola Fiasconaro, dell’omonima azienda dolciaria di Castelbuono, partner d’eccezione della manifestazione, che proporrà la rivisitazione del “Trionfo di Gola” e una riproduzione in zucchero della famosa effige del Gattopardo. Occorre ricordare che tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito e che è stato predisposto un apposito servizio di accreditamento per i disabili che consentirà loro di partecipare alla serata del 3 agosto, fruendo di una serie di opportunità a loro dedicate. Per accreditarsi basta scrivere una mail al seguente indirizzo cerimoniale.premiotomasi@gmail.com