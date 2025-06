Premio letterario Mandrarossa 2025 annunciati i libri finalisti della prima edizione

Sono stati resi noti oggi i titoli finalisti della prima edizione del Premio Letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti, iniziativa che celebra l’incontro tra arte enologica e letteratura, promossa dall’azienda vinicola Mandrarossa di Menfi nell’anno di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025. Arrivano quindi in finale “Storia di mia vita” di Janeck Gorczyca (Sellerio), “Primmammore” di Titti Marrone, (Feltrinelli), “Il Corredo” di Patrizia Rinaldi (Piemme), “Inventario di quel che resta quando la casa brucia” di Michele Ruol (Terrarossa) e “Iris, la libertà” di Walter Veltroni (Rizzoli). Il premio nasce con l’intento di valorizzare il ruolo fondamentale delle librerie indipendenti, punto di riferimento per la diffusione della cultura nel Paese. E proprio le librerie indipendenti hanno avuto il compito di proporre i libri candidati nella fase iniziale del Premio. Hanno partecipato le librerie delle città italiane che, dal 2015 a oggi, hanno detenuto il titolo di Capitale della Cultura, incluse le finaliste per il 2025, oltre a Roma, Milano e Napoli.

La cerimonia di premiazione sarà sabato 28 giugno alle 20.30 alla Valle dei Templi , parteciperanno i membri della giuria, gli autori e le autrici finalisti, oltre a rappresentanti delle istituzioni. Conduce Nicola Prudente, noto al pubblico di Radio2 come “Tinto” di Decanter, interventi musicali del violoncellista Mauro Cottone.

Il giorno successivo, domenica 29 giugno, sempre alla Valle dei Templi, il Premio Mandrarossa offrirà ad Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025, lo spettacolo – che arriva per la prima volta in Sicilia – Il romanzo della Bibbia, adattamento teatrale tratto dall’omonimo libro (HarperCollins) di Aldo Cazzullo che lo interpreta con Moni Ovadia, musiche di Giovanna Famulari.

Patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, in collaborazione con Fondazione Agrigento2025, nell’ambito del progetto “Dalla vigna al vino”.

La selezione delle opere finaliste è stata affidata a una giuria tecnica presieduta da Aldo Cazzullo e composta da Franco Cardini, Neria De Giovanni, Eleonora Lombardo, Carlo Alberto Moretti, Christian Rocca e Nadia Terranova. I giurati hanno individuato i titoli che concorreranno per la vittoria nelle diverse categorie del Premio. Saranno assegnati il Premio Narrativa Mandrarossa (primopremio assoluto, secondo e terzo classificato); e riconoscimenti alle cinque sezioni tematiche, ciascuna in dialogo con un’etichetta Mandrarossa, evocatrice di una storia legata a un luogo. Per ciascuna sezione verrà proclamato un solo libro vincitore.