A fuoco un chioschetto di street food, al via indagini

Un altro incendio la scorsa nel quartiere Arenella a Palermo. In piazza Tonnara è andato a fuoco un chioschetto di street food. Le fiamme hanno anche parzialmente danneggiato un’auto che era posteggiata vicino. Sempre all’Arenella alcuni giorni fa era andato in fiamme una palazzina e una gelateria che è stata distrutta dalle fiamme. Anche in questo caso sono in corso indagini da parte della polizia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e stanno eseguendo i rilievi per accertare le cause del rogo.