“Premio Vigata – Andrea Camilleri”, il programma della quinta edizione 

Porto Empedocle si riappropria del proprio ruolo di capitale del teatro, ispirandosi a uno dei propri figli più illustri, Andrea Camilleri. Dopo le prime straordinarie edizioni dei primi anni 2000, culminate con l’ultima del 2007, dinanzi a migliaia di spettatori presenti agli spettacoli messi in scena, il direttore artistico, l’autore e regista Giovanni Volpe con Mario Silvano, direttore organizzativo, sono stati capaci di rivitalizzare il Premio Vigata, intitolato proprio ad Andrea Camilleri, con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle ed Enel. Dal 29 luglio al 20 agosto sul palco di piazza Kennedy si alterneranno compagnie teatrali non solo della provincia di Agrigento o regionali. Ed ecco il programma:

Sabato 29 luglio: serata di presentazione e spettacolo della Compagnia del Laboratorio Vigata “Hey You Hey You”; Domenica 30 luglio, Teatro Metastasio di Prato “L’ultima estate. Falcone e Borsellino trent’anni dopo”; Sabato 5 agosto, Gruppo Teatrale Caos, Porto Empedocle “Un marito per due figlie”; Domenica 6 agosto, Compagnia Martoglio di Grotte “Vulannu Vulannu”; Venerdì’’ 11 agosto, Quelli della Parnasso Campobello di Licata “Non tutti i ladri vengono per nuocere”; Sabato 12 agosto, Tersicoreum Teatro Canicattì “Inquilini”; Sabato 19 agosto, Piccolo Teatro Stabile di Sommatino “Agenzia investigativa fiat lux”; Domenica 20 agosto, GV Produzioni “In questa grande epoca”;