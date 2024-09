Premio Vigata, ultimo atto della rassegna teatrale dedicata ad Andrea Camilleri

Dulcis in fundo. Si conclude questa sera alle 21.30 la sesta edizione della rassegna teatrale Premio Vigata, intitolata ad Andrea Camilleri. L’ottava serata dell’evento patrocinato dal Comune di Porto Empedocle, della Regione Sicilia e di Enel, vedrà salire sul palco di piazza Kennedy la Compagnia 72° Est, diretta da Giovanni Volpe, portando in scena “Il Berretto a sonagli”di Luigi Pirandello.

“Un Berretto che è un grido di denuncia contro il patriarcato che sta alla base di ogni forma di femminicidio”, commenta con poche note di regia Giovanni Volpe – il quale, tra l’altro, tornerà a recitare in prima persona interpretando Ciampa – note stampate persino sul manifesto dello spettacolo. “A est, da poco, era scoppiata la rivoluzione. Sul Piave – dice Volpe -esplodeva l’orgoglio nazionale. In Sicilia vergogna era dirle certe cose, farle era niente. Di lì a poco con la marcia su Roma si sarebbe entrati nel tunnel. Nessun berretto a sonagli, tante scarpette rosse. Ancora oggi”.

Appuntamento dunque questa sera per l’imperdibile ultima rappresentazione di una stagione teatrale che ha saputo incassare il gradimento del pubblico, sempre massicciamente accorso in piazza Kennedy anche portando con se le sedie da casa. Come per le altre occasioni, saranno disponibili sul posto 198 sedie fornite dal Comune, su autorizzazione della Questura di Agrigento per motivi di sicurezza. Da ricordare come la compagnia 72° Est sia il frutto del laboratorio svoltosi alla Torre Carlo V, con circa trenta partecipanti che per dare continuità all’attività si è anche costituito in Aps. Il nome “72 gradi Est”, deriva dall’esatta posizione che indica la bussola quando dalla Torre di Porto Empedocle si punta il Caos e la casa di Pirandello. Come dire la direzione da cui si proviene alla quale si guarda da quella che è la “casa” di Camilleri”.