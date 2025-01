Primavera in anticipo ad Agrigento, ecco i primi fiori di mandorlo alla Valle dei Templi

Primavera in anticipo alla Valle dei Templi di Agrigento. Nonostante le temperature gelide nei pressi del Tempio della Concordia sono fioriti i primi fiori di mandorlo. Un bellissimo spettacolo, immortalato dalle fotocamere di vari turisti che in numerosi visitano il Parco Archeologico.

Intanto la macchina organizzativa è in moto per i preparativi della Sagra del Mandorlo che quest’anno si svolgerà dal 8 al 16 marzo, una vera festa che trasforma Agrigento in un vivace mosaico di musica, danze e tradizioni da tutto il mondo. Il 77° anniversario di questa festa si intreccia con il 67° Festival Internazionale del Folklore e il 22° Festival “I Bambini del Mondo”.

In un’atmosfera di gioia e condivisione, sfilate colorate, spettacoli e cerimonie simboliche, come l’accensione del Tripode dell’Amicizia al Tempio della Concordia, celebrano l’universalità dell’amicizia e della diversità culturale. Un evento unico che unisce popoli e tradizioni, trasformando Agrigento in un abbraccio globale di pace e speranza.