Racalmuto, presentato il libro “Il nazista che salvò gli ebrei”

È stato presentato il libro “Il nazista che salvò gli ebrei” del giovane scrittore racalmutese Andrea Vitello, presso la Fondazione Leonardo Sciascia.

Una platea numerosa di persone ha seguito la presentazione del libro che racconta la storia del nazista Georg Ferdinand Duckwitz, membro dell’ambasciata tedesca a Copenaghen il quale dopo avere saputo della immediata deportazione di circa settemila ebrei nei campi di sterminio, avvertì subito i suoi amici del partito socialdemocratico danese che dettero l’allarme dell’incombente pericolo per la comunità ebraica.

Così gli ebrei, aiutati dalla popolazione, riuscirono prima a nascondersi dal raid nazista avvenuto tra il primo e il due ottobre, e poi fuggire in Svezia, Paese rimasto neutrale. In questo caso il popolo danese riuscì a salvare quasi tutti gli ebrei presenti in Danimarca.

Alla fine della guerra Georg Ferdinand Duckwitz e molti altri danesi verranno riconosciuti come “Giusti tra le Nazioni” dallo Yad Vashem.

Presentazione libro Il nazista che salvò gli ebrei

Andrea Vitello racconta questa storia grazie all’analisi scientifica di fonti, documenti e testimonianze.

A presentare il libro sono stati lo scrittore agrigentino Paolo Cilona e il giovane filosofo Lucio Carruba. Le letture sono state fatte da Viviana Caparelli Lentini. Hanno presenziato il sindaco, l’assessore alla cultura e il rappresentante della Fondazione Sciascia, Enzo Sardo.