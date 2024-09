Racalmuto pronta ad accogliere l’attesissimo evento “Noche de Fuego”

Racalmuto è pronta a diventare il centro del divertimento siciliano con l’arrivo di “NOCHE DE FUEGO”, il party made in Agrigento che ha conquistato un posto tra i dieci eventi migliori in Italia. L’appuntamento è fissato per domani, 6 settembre, alle ore 22:00, nella splendida cornice di Piazza Francesco Crispi.

L’evento, atteso con entusiasmo da tutta la provincia e non solo, ha già registrato un boom di richieste. Un successo reso possibile grazie al grande impegno dell’Associazione Giovanile KarùSì, che ha fortemente voluto portare a Racalmuto questo straordinario spettacolo. Il Comune di Racalmuto, con il contributo della Regione Siciliana, ha supportato l’organizzazione dell’evento all’interno del ricco calendario dell’Estate Racalmutese 2024.

“NOCHE DE FUEGO” promette di regalare una serata indimenticabile, con musica, intrattenimento e spettacoli coinvolgenti, capaci di attirare non solo i giovani del territorio ma anche visitatori da tutta la Sicilia.

L’evento si preannuncia come uno dei momenti clou della stagione estiva, un’occasione per promuovere il territorio e attrarre visitatori da ogni parte dell’isola.