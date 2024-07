Realmonte, celebrato il trentennale del teatro Costabianca con Nenè Sciortino e altri artisti 

Grande successo per lo spettacolo “30 anni di Costabianca”, al Teatro di Capo Rossello, che ha portato in scena numerosi artisti agrigentini dalla rinomata fama. La serata condotta da Nenè Sciortino, per la direzione artistica di Marco Gallo, ha aperto le manifestazioni del Cartellone “Estate Costabianca 2024”, alla presenza del sindaco Avv.Sabrina Lattuca che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e di un folto pubblico. Momenti di recitazione, sonorità corali, teatro popolare e tanta buona musica, hanno arricchito il vario ed apprezzato spettacolo, che ha coinvolto il pubblico presente. Il cartellone estivo “Estate Costabianca 2024” è stato promosso dal Comune di Realmonte, Città della Scala dei Turchi.

“ Sono molto orgogliosa di questa serata, finalmente con lo spettacolo “30 anni di Costabianca”- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- prende il via il cartellone degli eventi estivi ed allo stesso tempo riapre il teatro alla collettività della Città della Scala dei Turchi e dell’intera provincia. Un lavoro incessante che ha coinvolto ogni organo dell’amministrazione comunale,infatti ringrazio il presidente e vice presidente del Consiglio comunale, la giunta ed i consiglieri. Realmonte continua il suo percorso di crescita in nome della cultura e della bellezza,realizzando servizi per la collettività e per i turisti, al fine di consegnare alle nuove generazioni una realtà territoriale prospera che assicuri futuro alle nuove generazioni “.