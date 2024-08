Realmonte, successo per la prima edizione del “DJ Contest Realmonte Città della Scala dei Turchi”

Grande successo per la prima edizione del “DJ Contest Realmonte Città della Scala dei Turchi”. Una serata esplosiva, ha incantato il pubblico in Piazza Umberto I. Alla console dieci talentuosi DJ siciliani che si sono esibiti mostrando la propria bravura. Un’attenta giuria composta da Pablo Schifanella, Krizia Giambrone, Emanuele Fiorica, Gabriele Terranova e Marco Gallo, ha valutato la bravura e la competenza dei dieci concorrenti ragazzi e ragazze d’ogni età. L’evento si concluderà il prossimo 4 settembre, con la serata finale, sempre a Realmonte ai primi tre classificati andranno: Primo premio: Controller Pioneer Dj XDJ-RR;Secondo premio: Cuffia Pioneer Dj HDJ-X7 K;Terzo premio: Borsa Zomo Digital Dj-Bag.

“Ho chiesto a Pietro, che ringrazio, di pensare ad un’attività su misura dei ragazzi e, stasera, i ragazzi ci sono e sono tanti– dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- Realmonte c’è ! Lo stiamo dimostrando ogni giorno , con un cartellone che contiene diverse attività (culturali, musicali, enogastronomiche di spettacolo etc) per tutte le età e i gusti. Non solo, grazie al cartellone cresce l’economia con il suo indotto. Bar , pizzerie e locali erano pieni di gente.Avanti così! siamo sempre più nella direzione della “Bellezza”! “