“Sagra del Signore della nave”, si chiude la sesta stagione all’Empedocleo

Con l’anima popolare girgentana di Luigi Pirandello si conclude la felicissima sesta stagione di Teatro da Camera all’Empedocleo di Agrigento. La rappresentazione viene proposta come festa conclusiva della rassegna 2022-2023, una festa dei teatranti e del pubblico. In sei nstagioni, 47 spettacoli d’autore, si sono registrate circa mille presenze ,con una sala teatro sempre stracolma ad a pllaudire le scellte sempre di teatro d’autore: da Pirandello a Sciascia, Camilleri,Edoardo, Brecht, Ionesco,Cecov,Tennessee Williams, Petrolini,De Benedetti,Flaiano,Montesano e Caruso.Scelte che sonso state condivise ed aplaudite da un pubblico colto e consapevole.

La rappresentazione della “Sagra” pirandelliana coinvolge artisti e musicisti di diversa generazione,che hanno partecipato con entusiasmo e passione, e con in ordine di apparizione:

Lillo D’Aleo,Angelo Cinque ,Massimo Agozzino,Maria Fantauzzo,Rosa La Franca,Giuseppe Gramaglia,Lia Cipolla,Alfio Russo,Vittoria Tringali,Lillo Rizzuto,Girolamo Rubino,Liliana Arrigo,Stella Camillieri, Ina Daula,Patrizia Russello.

E i musiucisti folksinger Gioacchino Marrella, Vittoria Lauricella e Luca Cacicia con il gruppo folk partner Città di Agrigento di Riccardo Cacicia e i Tammuri di Giurgenti di Biagio Licata con Francesco Troisi,Davide Troisi Andrea Catalano. Le musiche originali di Antonio Zarcone, Giovanni Moscato, Franco Sodano, Nene’Sciortino. Ed ancora con la collaborazione artistica di Maria Grazia Castella per l’adattamento,Lillo rizzuto per l’allestimento generale,Alfonso Mossuto per gli elementi di scena,Fallea e Cucciara per audioluci,e con la direzione insert di Giuseppe Adamo. Regia Tv ed editing del maestro Diego Romedo,

Ideazione,adattamento e regia di Mario Gaziano. In scena al Circolo culturale Empedocleo di Agrigento venerdi 26 maggio alle ore 18e30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Partecipazione straordinaria di Mario Sorbello.