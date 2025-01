Savatteri presenta il suo libro “La Magna via” a Le Fabbriche

Venerdì 10 gennaio alle ore 18:00 a Le Fabbriche (Via San Francesco 1, Agrigento) un nuovo appuntamento della prima edizione della rassegna “Fabbriche di Libri”, con la direzione artistica di Beniamino Biondi e di Alice Titone, che fino a maggio 2025 proporrà un ricco calendario di eventi culturali coinvolgendo autori di spicco e grandi marchi editoriali secondo la formula della conversazione con gli autori.

Incontro imperdibile con lo scrittore Gaetano Savatteri e il suo libro che sta ottenendo enorme successo, “La Magna via” (Edizioni Sellerio), proseguendo la fortunata serie dei romanzi di Màkari.

Nei paesini più interni che si vanno spopolando svuotati da una costante emigrazione, nel ventre della campagna di una Sicilia remota e arcaica – che è poi la Sicilia di cui «non sarei mai riuscito a liberarmi neanche fuggendo via» –, lontani dal mare, lontani dalle città, i personaggi e le situazioni offrono un’avventura on the road, che accarezza a ogni strano incontro la comicità e il mistero, per restare sempre ambiguamente sull’orlo di questo: quasi in un’immagine tremolante, di sogno. Perché, nell’evasione, nel divertimento, nell’impertinenza dei dialoghi e nel paradosso degli imprevisti (non nasconde Savatteri il ricordo dell’esilarante Tre uomini a zonzo di Jerome K. Jerome), cresce il desiderio del protagonista Saverio Lamanna di andare a rivivere la sua infanzia e di recuperare, prima che sia troppo tardi, il vero rapporto con il padre.

Il banchetto sarà curato della libreria “Il Mercante di Libri”. Si ringraziano gli sponsor che sostengono la rassegna, grazie al loro contributo: l’Ottica Piro, Farm Cultural Park e il Ristorante Sal8.