Sciacca ospita il concerto di Noemi

Il concerto di Noemi. È uno degli eventi inseriti nel programma di Sciacca Estate, deliberato dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Fabio Termine. Noemi, una delle cantautrici italiane più amate, farà tappa a Sciacca con il suo Summer Tour in un concerto gratuito in piazza Angelo Scandaliato il 19 agosto.

Il programma deliberato dall’Amministrazione comunale prevede diversi eventi e iniziative, di musica, teatro, intrattenimento, cultura, valorizzazione di tradizioni, prodotti locali, da luglio e fino al 5 novembre quando sarà inaugurata la ristrutturata colonna votiva alla presenza di autorità francesi. Ci sarà Noemi, ma ci saranno tanti altri importanti eventi come la mostra dedicata a Caravaggio all’interno del Teatro Popolare, il Vertical Tour, il festival della Ceramica, Azzurro Food, il teatro nei cortili…

L’intero cartellone sarà illustrato nel dettaglio domani, sabato 12 luglio 2025, alle ore 10,30, al Centro Castellucci di piazza Mariano Rossi.

Intanto si segnalano gli appuntamenti in programma questo fine settimana. Questa sera alle ore 21,15 l’opera teatrale Un canto per Francesca in atrio inferiore dedicata a Francesca Morvillo; domani alle 18,30 il We Move festival al Viale delle Terme e alle 20 Perduta. Ancora con Ferdinandea nell’atrio inferiore del Palazzo comunale a cura di Sipario 4. Sempre domani parte IcaroFest, il festival degli artisti di strada della compagnia Joculares per le vie del centro storico che proseguirà domenica, quando ci saranno altri due appuntamenti: l’opera teatrale Chi scantu c’è di Vincenzo Catanzaro con in scena la Compagnia dell’Isola nell’atrio inferiore del comune alle ore 21,15 e il primo appuntamento della rassegna Libri sotto le stelle della Mondadori Bookshop con lo scrittore Valerio Mieli nell’atrio del complesso monumentale del Fazello alle ore 21.