“Scordati”, il cantautore agrigentino Modestamente presenta il suo nuovo singolo 

“Tu che ti lamentavi delle mie tasche piene, ma mai del cuore pieno, sempre pieno di Te“. Frase tratta dalla nuovo singolo “Scordati” del cantautore agrigentino Modestamente, all’anagrafe Andrea Spirìo.

“Scordati” racconta della fine di un amore: un addio non violento ma dolce e necessario, che permetta a entrambi di trovare pace nonostante «una vita bombardiere». Reso nella forma del monologo cantautoriale, la nuova canzone diventa un inno a lasciarsi andare. Questo grazie anche all’uso della frequenza a 432Hz, che trasporta in un viaggio sonoro di guarigione.

“Solo dimenticando, cioè allentando i legami con il passato, si può davvero ritrovare la pace e permettere all’altro di fare lo stesso. “Scordare” non è una rottura violenta, ma un gesto dolce e necessario per permettere a entrambi di trovare pace. Scordati non è solo una canzone di addio, ma un inno alla liberazione reciproca, un atto di amore nascosto nel gesto di lasciarsi andare”, queste le parole di Modestamente.