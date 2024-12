“Sei autori in cerca di Natale”, quarto appuntamento con la rassegna TeatrAnima

Quarto appuntamento con la rassegna teatrale 2024/2025 “Mariuccia Linder”, dell’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento. In scena “Sei autori in cerca del Natale”. Sabato 28 dicembre, alle ore 17:00, nella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Salesiani di Via Oblati 96 Agrigento, andrà in scena Sei autori in cerca del Natale”.

Sei autori del territorio, Margherita Biondo, Giusi Carreca, Maria Concetta De Marco, Salvatore Indelicato, Lia Lo Bue e Francesco Setticasi, evocheranno tra racconti e poesie il “loro” Natale, attraverso le voci di Zaira Picone e Salvo Preti. Il canto e la regia sono affidate a Salvatore Di Salvo, direttore artistico dell’Associazione TeatrAnima di Agrigento. Ingresso (contributo associativo) € 8,00 – Info 3270044269