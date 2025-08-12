Settembre, un mese per vivere la Cattedrale: luogo di fede, arte e cultura

Una serie di eventi e manifestazioni il cui centro sarà la Cattedrale di Agrigento. Settembre sarà il mese in cui, lo storico edificio sacro, ospiterà accanto alle celebrazioni liturgiche momenti di musica, concerti e mostre.

Un ricco e variegato calendario organizzato dal Parco archeologico della Valle dei Templi, Festivalle e il Museo Diocesano. Si parte il 6 settembre con il musical “Caino e Abele” a cura dei ContemplAttivi sul sagrato e la scalinata della Cattedrale. Il 12 settembre il concerto d’organo con Giandomenico Piermarini dalla Pontificia Basilica del Laterano.

Sabato 13 settembre due appuntamenti: il concerto del coro della Cappella musicale pontificia Sistina, a cura del Parco archeologico, e “Festivalle… Fuori. Inaugurazione illuminazione esterna della Cattedrale. Giovedì 18 settembre inaugurazione della personale di Benedetto Poma “Mito contemporaneo”. Venerdì 26 settembre concerto d’organo con Stanislav Surin. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.