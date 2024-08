“Sfizi.Di.Posta”, a “Le Fabbriche” si presenta il libro di Marco Occhipinti con Gianfranco Jannuzzo

Giovedì 29 agosto 2024 alle ore 19,30 presso Le Fabbriche di Agrigento di via S. Francesco 1 Gianfranco Jannuzzo presenterà il libro di Marco Occhipinti ‘SFIZI.DI.POSTA’. È un appuntamento da non perdere per ascoltare tanti aneddoti e tante storie raccontate utilizzando lettere, cartoline, telegrammi. Una sequenza di documenti postali dal 1820 al 1949, incontrando storie di matrimoni di un tempo, catastrofi naturali, beghe di paese, la tragedia di due guerre, Silvio Pellico, Umberto Nobile e Cesare Pavese.

Grazie a Marco Occhipinti, siciliano di origini, geologo di professione e grande collezionista che ci offre una pubblicazione di grande valore raccontando la storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia. Inoltre, alla presentazione parteciperanno Attilio Dalli Cardillo e Salvatore Indelicato. L’evento organizzato dal Centro Culturale Pier Paolo Pasolini in collaborazione con la Fondazione Orestiadi – Le Fabbriche e la Società agrigentina di Storia Patria, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturale e dell’Identità Siciliana.