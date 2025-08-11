Cultura

Si apre “Mirror” di Basak Senova e Jonatan Habib Engqvist al Teatro Pirandello

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un confronto netto e rovesciato tra la città, e film, immagini e scatti che raccontano migrazioni, esili, sconvolgimenti ambientali dei popoli del mondo. Uno “specchio” infranto e i suoi frammenti, isole diverse riconducibili al racconto – MIRROR appunto – che gioca su processi associativi inaspettati. Ideato da Basak Senova & Jonatan Habib Engqvist, Mirror è tra i progetti cardine di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Inaugurazione martedì 12 agosto alle 19 al Teatro Pirandello di Agrigento.

L’idea è quella di un’esperienza intensa su un programma lungo un mese. L’obiettivo curatoriale è quello di incorporare un gioco di riflessi tra vari elementi: la città di Agrigento, film, fotografie, musica e il pubblico che “assiste” ed è partecipe a una mostra sperimentale allestita al Teatro Pirandello; un’installazione che invita gli spettatori a salire sul palco per vivere le immagini in un allestimento espositivo unico e assistere ai film come spettatori d’opera.

