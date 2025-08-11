Gattino agonizzante al porto di Agrigento, l’associazione Aronne: “aiutato da nessuno, vergogna”

Al porto di Agrigento è stato trovato un gattino con l’occhio gonfio, in condizioni critiche di salute e da giorni sotto il sole. “Vergogna”, scrive l’associazione animalista Aronne. “Agonizzante da giorni, forse investito, forse esausto… ma sicuramente abbandonato lì, condannato a morire tra dolore e silenzio. E la maggior parte delle persone è passata oltre. Magari fermarsi a soccorrerlo “faceva schifo”, era più comodo voltarsi dall’altra parte”, continua cosi l’associazione che denuncia il caso sui social. “Il Comune non ha una convenzione, né una clinica dove ricoverare un animale in fin di vita. E allora il cittadino che fa? È costretto a chiamare noi. Oggi una persona ci ha contattato, ma quanti altri lo avranno visto e hanno scelto l’indifferenza? Questa non è civiltà. Questa è Vergogna”, ribadisce l’associazione Aronne.

Il gattino adesso si trova con i volontari dell’associazione Aronne che ancora una volta si prenderanno cura del povero animale. “Verrà ricoverato d’urgenza, con un costo ben oltre i mille euro, e poi ci sarà anche il problema dello stallo. Noi siamo già pieni di debiti e i veterinari si pagano! Ma non riusciamo a voltare lo sguardo: ci spezza il cuore. La nostra sensibilità ci impone di aiutarlo, non possiamo passarci sopra. L’unica soluzione è indebitarci ancora pur di salvarlo. Con il cuore in mano vi chiediamo AIUTO! Senza il vostro sostegno, presto saremo davvero costretti a fermarci, e questo significherà altre vite perdute”, hanno concluso i volontari dell’associazione lanciando un appello a tutta la comunità.