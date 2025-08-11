Agrigento

Conduttura rotta in via Graceffo, la denuncia dei residenti

La crisi idrica continua a farsi sentire e ancora tanta è l'acqua che si disperde per le vie di Agrigento

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento, proseguono spediti i lavori per il rifacimento della rete idrica. Il tratto servito dal serbatoio di Viale della Vittoria è già completato e attualmente in fase di collaudo. È quasi ultimata anche la rete idrica della zona sud della città, in via Manzoni e nelle strade limitrofe collegate.

Ma c’è anche da constatare che dove sono stati già effettuati i lavori, sorgono di nuovo delle rotture. Ne sanno qualcosa i residenti della via Graceffo che puntualmente ogni lunedì, giorno della turnazione idrica, vedono più acqua disperdersi per strada che quella che arriva nelle loro case. Dopo varie sollecitazioni all’Amministrazione e ad Aica, la situazione non è ancora risolta.

“Siamo stanchi, le immagini si commentano da sole. Apprendiamo dell’arrivo dell’acqua quando vediamo la strada diventare un fiume”, dice un residente. “Non sappiamo più a chi rivolgerci, magari la stampa ha più potere di arrivare dove il cittadino non può. Con la speranza e l’auspicio che tale situazione possa risolversi e avere più acqua nelle nostre abitazioni piuttosto che assistere puntualmente a queste scene”, conclude.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ferragosto, vietati falò e accampamenti in spiaggia: firmata l’ordinanza  
Agrigento

Conduttura rotta in via Graceffo, la denuncia dei residenti
Cultura

Si apre “Mirror” di Basak Senova e Jonatan Habib Engqvist al Teatro Pirandello
Enna

Abusi sessuali su minore: divieto di dimora per ennese
Agrigento

Gattino agonizzante al porto di Agrigento, l’associazione Aronne: “aiutato da nessuno, vergogna”
santo stefano quisquina

Depuratore di S.Stefano Quisquina, l’Ati approva il progetto