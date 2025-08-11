Conduttura rotta in via Graceffo, la denuncia dei residenti

Ad Agrigento, proseguono spediti i lavori per il rifacimento della rete idrica. Il tratto servito dal serbatoio di Viale della Vittoria è già completato e attualmente in fase di collaudo. È quasi ultimata anche la rete idrica della zona sud della città, in via Manzoni e nelle strade limitrofe collegate.

Ma c’è anche da constatare che dove sono stati già effettuati i lavori, sorgono di nuovo delle rotture. Ne sanno qualcosa i residenti della via Graceffo che puntualmente ogni lunedì, giorno della turnazione idrica, vedono più acqua disperdersi per strada che quella che arriva nelle loro case. Dopo varie sollecitazioni all’Amministrazione e ad Aica, la situazione non è ancora risolta.

“Siamo stanchi, le immagini si commentano da sole. Apprendiamo dell’arrivo dell’acqua quando vediamo la strada diventare un fiume”, dice un residente. “Non sappiamo più a chi rivolgerci, magari la stampa ha più potere di arrivare dove il cittadino non può. Con la speranza e l’auspicio che tale situazione possa risolversi e avere più acqua nelle nostre abitazioni piuttosto che assistere puntualmente a queste scene”, conclude.