“Siculiana in the world”, dalle origini di Ayrton Senna al nuovo Ufficio delle Radici

Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 17, al centro sociale comunale, sarà presentato il progetto “Siculiana in the world”. L’iniziativa, promossa dal Comune con Siculiana Turistica e la Consulta Giovanile, nasce dal percorso “Chiamata alle origini”, che ha riportato alla luce le radici siculianesi della bisnonna del campione di Formula 1 Ayrton Senna, Giovanna Magro, già celebrate nella mostra-museo Astro.

Durante l’incontro sarà inaugurato l’Ufficio delle Radici, uno sportello per i siculianesi nel mondo e per chi desidera riscoprire la propria storia familiare. Sarà inoltre presentato il “Premio alle eccellenze”, dedicato a chi si è distinto all’estero nelle arti, nello sport, nel lavoro e nel sociale.

“Il Comune – afferma il sindaco Giuseppe Zambito – fa così un passo ulteriore all’interno del programma del ministero degli Affari esteri dedicato al turismo delle radici. L’emozione che abbiamo vissuto riscoprendo il legame tra Siculiana e Ayrton Senna ci ha insegnato quanto sia potente il richiamo delle origini. Con l’Ufficio delle Radici vogliamo mettere questa esperienza a disposizione di tutte le famiglie dei siculianesi all’estero. Il nostro obiettivo è recuperare il legame con le nuove generazioni, affinché i loro successi e i loro racconti di viaggio tornino qui per ispirare i giovani residenti. Non è solo un’operazione nostalgia, ma – aggiunge il primo cittadino – una precisa visione di sviluppo: il turismo delle radici genera un impatto economico e turistico straordinario, rendendo Siculiana una meta internazionale di riferimento. L’incontro – conclude Zambito – sarà l’occasione per illustrare come, attraverso la memoria di figure illustri e il supporto operativo ai discendenti dei migranti, Siculiana intenda trasformare l’identità in un motore di crescita sociale, culturale e occupazionale”.