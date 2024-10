“Storie di dei e tiranni”, una passeggiata didattica con gli archeologi del Parco Valle dei Templi 

Domenica 13 ottobre ricorre la giornata F@mu 2024, Famiglie al museo, il cui tema quest’anno è “Un museo Green”: il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento invita le famiglie amanti dei paesaggi naturali e appassionate di archeologia a scoprire l’area archeologica della Rupe Atenea nel corso della passeggiata “storie di dei e tiranni” con visita didattica gratuita condotta dagli archeologi di CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi, che si svolgerà lungo il tratto della collina compreso tra l’area del baluardo a tenaglia e la chiesa di San Biagio.

L’esperienza avrà inizio presso il parcheggio del cimitero di Bonamorone alle 16 di domenica 13 ottobre, terminerà entro le 18 con un tramonto mozzafiato sulla Valle dei Templi. L’itinerario di visita si focalizzerà sulle maggiori attrazioni archeologiche dell’area come il baluardo a tenaglia, l’area sacra di porta I, il santuario rupestre fuori dalle mura recentemente restaurato e il tempio C, detto di Demetra, convertito in chiesa dedicata a San Biagio. Dopo aver visitato l’interno della chiesa, gli ospiti potranno ammirare il tramonto sulla Valle dei Templi da un punto di vista privilegiato. La durata dell’esperienza è di circa 2 ore, l’itinerario non prevede il pagamento di un biglietto d’ingresso al sito, quindi la manifestazione è gratuita. Adatto per famiglie con bambini tra 6 e 12 anni. Evento a numero chiuso. Consigliata la prenotazione su www.coopculture.it