Teatro della Posta Vecchia, un talk con Daniele Magro e Marco Savatteri

L’incontro tra due grandi talenti della cultura e della musica contemporanea: Daniele Magro e Marco Savatteri. Nell’ambito della rassegna “Dialoghi Agrigentini – Talk nella Valle dei Templi”, i due protagonisti, legati da una profonda passione per l’arte e dalle comuni origini agrigentine, dialogheranno sul tema “Di alternative un universo”, esplorando il rapporto tra arte, società e possibilità universali.

Daniele Magro, è una delle penne più apprezzate della musica pop italiana contemporanea. Classe 1989 cantautore, autore e produttore tra i più apprezzati della scena musicale italiana, ha costruito una carriera straordinaria collaborando con nomi iconici come Mina, Marco Mengoni, Emma, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia. Le sue canzoni, premiate con 22 dischi di platino e 30 d’oro, testimoniano la sua capacità di unire emozioni profonde e grande tecnica compositiva. Nel dicembre del 2023 arriva l’importante collaborazione con la Voce per eccellenza: Mina. Scritto a quattro mani con il bassista Saturnino Celani il brano si intitola “Abban-dono”ed è l’unico inedito inserito nella raccolta Dilettevoli Eccedenze vol.2 nonché primo singolo estratto del progetto. Come autore vince Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard” scritto per Clara. Parallelamente alla sua carriera da autore, Daniele Magro porta avanti quella da artista che il grande pubblico ha conosciuto ed apprezzato già nel 2009 con la sua partecipazione al talent show X Factor.

Marco Savatteri, invece, è un autore, regista e compositore teatrale. Laureato in Lettere moderne, è Direttore artistico della Savatteri Produzioni, scrive opere teatrali ispirate al Patrimonio Culturale della Sicilia e del Mediterraneo. Ha aggregato negli anni una squadra di eccellenze artistiche e maestranze nelle arti performative per realizzare spettacoli e performance Site Specific e immersivi, decidendo di scommettere su Agrigento. I suoi spettacoli spaziano dal teatro classico al musical e sono rappresentati in Italia e all’estero. Ha fondato ad Agrigento una scuola di teatro: La Casa del Musical. Dal 2024 è Coordinatore delle Produzioni innovative del Teatro Pirandello. Ha insegnato letteratura italiana nella Scuola secondaria ed è docente di un Master sulla Medicina dell’Arte presso Unicusano. Condivide con Magro l’amore per Agrigento e il coraggio di aver trasformato la passione in una carriera di successo.

Durante l’incontro, i due artisti racconteranno al pubblico il percorso che li ha portati a costruire “alternative” in un contesto spesso privo di opportunità, attingendo a studi, formazione e una visione creativa. Il titolo del talk, tratto da una frase del brano “Proteggiti da me” scritto da Magro per Marco Mengoni, assume un significato profondo: un invito a esplorare nuove strade con determinazione e talento. Un’occasione per lasciarsi ispirare dalle voci di due artisti che hanno saputo trasformare la loro passione in arte, senza mai dimenticare le proprie radici. I “Dialoghi Agrigentini – Talk nella Valle dei Templi” fanno parte delle manifestazioni collegate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura, promosse ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 1/2024, sostenute dalla Regione Sicilianae organizzate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, con la collaborazione del Comune di Agrigento e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. L’iniziativa mira a riscoprire Agrigento come crocevia di arte e cultura, valorizzando il suo territorio e coinvolgendo la cittadinanza in momenti di riflessione e condivisione per risvegliare l’anima culturale della città.