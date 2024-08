Teatro dell’Efebo, al via il 16 agosto la rassegna d’autore e musica con “Rapsodia Pirandelliana”

Un tris di spettacoli caratterizza la ripresa del cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo a partire dal prossimo venerdì 16 agosto, quando nell’antica cava del Giardino Botanico, con inizio alle ore 21:00, sarà di scena la “Rapsodia Pirandelliana” dell’autore e musicista Enzo Gambino. Con uno stile e una riproposizione originali di vari testi dello scrittore agrigentino, Rapsodia Pirandelliana è un’opera teatrale distaccata dai canoni estetici tradizionali, divertente e coinvolgente grazie all’uso di un singolare linguaggio (sia drammaturgico, che musicale) con il quale i personaggi si esprimono, assumendo atteggiamenti comici, bizzarri, grotteschi o, al contrario, impassibili e distaccati.

Testi, musiche originali e regia di Enzo Gambino, in scena insieme ai musicisti Sandro Sciarratta (1^ apparenza- contrabasso) e Rodolfo Pagano (2^ apparenza – pianoforte). A seguire sabato 17 agosto “La verità” e domenica 18 agosto “Radici di un mare aperto”, sempre con inizio alle ore 21:00, nel prosieguo di questa prima stagione teatrale che ha riscosso finora un grande apprezzamento da parte del pubblico per la qualità degli spettacoli che compongono il cartellone e la suggestione suscitata dall’antica cava del Giardino Botanico nel quale si svolgono, grazie all’iniziativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per migliorare l’offerta del turismo degli eventi.

Per informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it oppure Box office – Via Imera, tel. 0922 – 20500