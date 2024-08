Teatro dell’Efebo, successo per “Radici di un mare aperto”: venerdì in scena “Love Morricone”

La coinvolgente performance di Claudia Rizzo e del suo gruppo ha portato la musica al centro dell’ennesimo appuntamento con il cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo. Nella suggestiva cava del Giardino Botanico successo per la cantante favarese, grande protagonista del recital “Radici di un mare aperto”, prodotto dall’associazione culturale Le Muse, nei diversi momenti della serata che hanno spaziato dalla musica popolare alle sonorità balcaniche per toccare anche quelle della bossa nova, accompagnata da un quartetto di talentuosi musicisti (Angelo Sanfilippo alla fisarmonica, Salvatore Sciacca alla chitarra, Mario Vasile alle percussioni e Antonio Alaimo al contrabbasso) che hanno deliziato il pubblico con musiche ed arrangiamenti originali.

La Rassegna proseguirà venerdì prossimo 23 agosto, sempre alle ore 21:00, con l’atteso “Love Morricone” del progetto Archi e Voci del Coro Lirico Siciliano, imperdibile omaggio al grande compositore di colonne sonore immortali, già sold out da tempo e che verrà replicato il 12 settembre sempre al Teatro dell’Efebo. Sarà l’occasione per riascoltare non solo parti di colonne sonore memorabili, da “C’era una volta in west” a “Nuovo cinema paradiso” ed altre ancora, ma anche famosi brani di musica leggera composti ed arrangiati dal grande maestro. Un ulteriore impegno per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento che ha creduto in questo progetto finalizzato a rafforzare il turismo degli eventi nella stagione di avvicinamento ad Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Per informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it oppure Box office – Via Imera, tel. 0922 – 20500.