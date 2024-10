Teatro Pirandello, aggiunta terza replica per il musical “Caino e Abele” di Tony Cucchiara

A grande richiesta, è stato aggiunto una terza replica del musical “Caino e Abele” dell’agrigentino Tony Cucchiara, in programma ad Agrigento il 19 ottobre alle ore 21:00 e il 20 ottobre alle ore 17:30. La nuova replica si terrà domenica 20 ottobre, alle ore 21:00. Poiché questo spettacolo non coincide con i turni degli abbonati, la vendita dei biglietti è già attiva online e presso il botteghino del nostro teatro. Per i turni del sabato e della domenica pomeriggio, invece, gli abbonati possono esercitare il diritto di prelazione fino al 17 ottobre.

Il primo musical italiano scritto da Tony Cucchiara, Caino e Abele, continua a far riflettere sull’eterna lotta tra Bene e Male, incoraggiando a credere nell’uomo. Fedele all’originale per trama e partiture musicali, ma rinnovato nel cast e nello sviluppo drammaturgico, Caino e Abele – il Musical torna, a cinquant’anni dal suo debutto, in una veste attuale che ha ancora molto da comunicare al pubblico.

È possibile contattare il botteghino al numero 0922/590220 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8:30 alle 13:30; Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 18:30) oppure via email a biglietteria@fondazioneteatropirandello.it. Sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello è possibile scegliere il posto e procedere all’acquisto online.