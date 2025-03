Tre giornate di accesso gratuito ai luoghi della cultura nel mese di marzo

Il mese di marzo si apre con tre giornate di ingresso gratuito alla Valle dei Templi e a tutti i luoghi della cultura.

La prima giornata ad accesso libero è quella di domani, 2 marzo, nel contesto dell’iniziativa nazionale “Domenica al museo”.

Gratis, ma solo per le visitatrici di sesso femminile, l’accesso anche il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, mentre i luoghi della cultura torneranno aperti a tutti il 10

marzo, in occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, il grande archeologo e assessore regionale tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia

nel 2019.

In tutte e tre le occasioni, oltre alla Valle dei templi (che sarà visitabile dalle 8.30 alle 19, con uscita dal sito entro le 20), sarà possibile anche accedere al museo archeologico regionale Pietro Griffo

(aperto dalle 9 alle 19.30, ultimo ingresso alle 19).

Aperti alle visite anche la Casa Museo Luigi Pirandello (accesso dalle9.00 alle 19.30) e l’area archeologica di Eraclea Minoa (accesso dalle 9:30 alle 17:30, ultimo ingresso alle 17).