Trekking del 25 Aprile tra Capre girgentane e Archi di Pane

Martedì 25 Aprile, per la Festa della Liberazione, VisitAgrigento vi porta a conoscere due eccellenze del nostro territorio: l’allevamento di Capre Girgentane, razza autoctona ed in via d’estinzione, e gli Archi di Pane di San Biagio Platani (Ag). L’appuntamento sarà a Raffadali alle 9:30 e da lì in auto si raggiungerà San Biagio Platani, per fare un percorso a piedi di circa 1 km, e conoscere questa particolare razza di capre dalle corna attorcigliate e degusteremo i suoi formaggi. Sarà occasione per visitare la “mannara”, ascoltare il racconto della vita del pastore e delle peculiarità della razza, assistere alla mungitura, fare delle foto ricordo anche con i capretti e potere fare un breve tratto con le capre al pascolo.

Lasciato l’ovile si tornerà a piedi alle auto per raggiungere il centro del paese e ammirare gli archi di pane, realizzati con pane, legumi ed altri prodotti tipici del territorio, lavoro portato avanti nei laboratori per diversi mesi da volontari che si riuniscono tutte le sere arrivando anche dai paesi vicini.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare la pagina Facebook dedicata all’evento.